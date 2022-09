Frauen-Power im Motorsport? Das sagt Rennfahrerin Carrie Schreiner

Dass in naher Zukunft auch Frauen in der Formel 1 fahren werden, bezweifelt Carrie Schreiner allerdings. „Ich glaube schon, dass es das irgendwann geben wird. Aber nicht, dass es in den nächsten drei, vier Jahren der Fall sein wird“, erklärte die 24-Jährige, die derzeit Fahrerin der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ist.