Rallye Dakar: Ekström gewinnt Prolog - von Zitzewitz Siebter

Die 45. Austragung des legendären Wüstenrennens führt über 8549 Kilometer (davon 4706 km Wertungsprüfung) durch Saudi-Arabien - zum bereits vierten Mal in Folge. Wie der Prolog findet die erste Etappe an Neujahr in einer Schleife rund um das sogenannte "Sea Camp" statt. Nach weiteren 13 Etappen werden die Sieger am 15. Januar in der Hafenstadt Dammam gekürt.