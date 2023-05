Motorsport: Übler Crash am Nürburgring überschattet Rahmenprogramm des 24h-Rennens

Am Freitag bei der 24h Classic, ein Rennen der Youngtimer Trophy im Rahmenprogramm der 24 Stunden am Nürburgring, kam der Wagen vom Team Samorai Motorsport von der Strecke ab, krachte in die Leitplanke und überschlug sich dann mehrfach, bevor der völlig zerstörte BMW 318iS E30 auf den Rädern zum Stehen kam.