Mick Schumacher testet wohl für Alpine

Mick Schumacher kehrt zurück ins Rennauto und testet für den französischen Rennstall Alpine. Laut motorsport-magazin.com bestätigte das Team einen Test am Dienstag im spanischen Jerez. Dabei wird Schumacher allerdings nicht in einem Formel-1 -Auto, sondern in einem Le-Mans-Prototyp sitzen.

Verpflichtung von Schumacher weiter offen

Ob im Nachhinein auch eine Verpflichtung Schumachers folgt, bleibt abzuwarten. Der momentan als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes in der Formel 1 aktive 24-Jährige soll, wenn es nach Mercedes-Teamchef Toto Wolff geht, auch in der nächsten F1-Saison an Bord bleiben. „Mick ist ein Teil der Familie. Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten“, sagte der Österreicher beim Rennen in Singapur.