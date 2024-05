Sticht Mick Schumacher ein Mega-Talent aus?

Den will der Wiener als Ersatzmann für den immer noch und immer wieder strauchelnden US-Amerikaner Logan Sargeant beim Mercedes-Kundenteam Williams unterbringen und ihm so den Einstieg in die Formel 1 ermöglichen. Die nötigen Punkte für die Superlizenz hat der Italiener schon.

Antonelli wird im August 18 Jahre alt

Es gibt nur noch ein Problem: Der Nachwuchspilot, den seine Eltern tatsächlich nach Kimi Räikkönen benannt haben, wird erst am 25. August 18 Jahre alt. Das ist mittlerweile das offizielle Mindestalter für den Einstieg in die Formel 1, nachdem Max Verstappen bei seiner Premiere mit 17 Jahren nachträglich als zu jung abgestempelt wurde. Und es würde bedeuten: Erst beim Rennen in Monza dürfte Antonelli in der Königsklasse antreten.