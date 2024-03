"Strahlen im Gesicht": Vettel zurück in seinem Element

Sebastian Vettel ist zurück in seinem Element! Der vierfache Formel-1-Weltmeister hat auf der spanischen Rennstrecke in Aragón den groß angekündigten Porsche-Test erfolgreich abgeschlossen. Dabei absolvierte der Deutsche fast zwei Formel-1-Renndistanzen, spulte in zwei Doppelstints insgesamt 118 Runden über insgesamt 581 Kilometer ab.