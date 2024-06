Aufwärtstrend zu sehen: Mick Schumacher trotz Le-Mans-Aus zufrieden

Mit seiner persönlichen Leistung ist der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher einverstanden. "Ich bin sehr, sehr glücklich darüber", so Mick Schumacher. Insgesamt fuhr er 33 Runden und setzte in 3:30,577 Minuten die beste Rundenzeit seines Teams.

Mick Schumacher erkennt einen Aufwärtstrend

„Wir sind als Team zusammengewachsen“, sagte er. In seiner ersten Saison in der Hypercar-Kategorie könne man inzwischen um die Hyperpole kämpfen und habe die Probleme hinter sich gelassen.

Motorsportchef Bruno Famin will trotz der Schwierigkeiten bei der kommenden Auflage in Le Mans überzeugen. „Wir werden die Gründe für das mechanische Problem analysieren, damit wir nächstes Jahr gestärkt zurückkommen“, sagte er.

Das nächste Rennen findet in knapp einem Monat in Brasilien statt. Dann gehen Schumacher und Co. bei den sechs Stunden von Sao Paulo (14. Juli) an den Start und nehmen die ersten Punkte ins Visier.