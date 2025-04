"Zu viele Fehler": Kann Norris wirklich F1-Weltmeister werden?

Lando Norris führt die WM-Fahrerwertung weiter an, verschenkt in Bahrain aber durch leichtsinnige Fehler eine bessere Platzierung. Der Brite zeigt sich selbstkritisch, Formel-1-Experte Ralf Schumacher findet klare Worte.

Mit 77 Punkten führt Lando Norris auch nach dem Großen Preis von Bahrain die WM-Fahrerwertung in der Formel 1 an. Der Brite fuhr am Sonntag hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri und Landsmann George Russell (Mercedes) als Dritter auf dem Bahrain International Circuit über die Ziellinie.

Norris parkt Auto in Startbox falsch

„Ich hatte an Bord gar nicht den Eindruck, dass das Auto so weit vorne steht. Da ging es nur um ganz wenig. Aber ich konnte leider nichts mehr machen. Zunächst stand ich zu weit hinten, also wollte ich noch ein wenig vorziehen, dabei habe ich es übertrieben. Das ist mir in meiner ganzen Karriere noch nie passiert!“, schilderte Norris den Vorfall.