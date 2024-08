Ralf Schumacher legt gegen Ex-Frau Cora nach: "Steckt ja fast System dahinter"

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag war das Vater-Sohn-Gespann auf dem Nürburgring nicht zu schlagen. „Wir waren top vorbereitet. Es ist wichtig, dass das Auto unter allen Bedingungen schnell ist, was wir geschafft haben“, sagte der 49-Jährige, dessen Sohn am Sonntag gestartet war: „Heute hat David den Hauptjob gemacht.“