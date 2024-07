Ralf Schumacher outet sich

Der sechsmalige Grand-Prix-Sieger veröffentlichte auf seinem offiziellen Kanal ein Bild, das ihn Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Beide blicken von der Kamera weg in den Sonnenuntergang.

Schumacher-Freundin bestätigt Outing

Rund eine halbe Stunde später bestätigte die mit Schumacher befreundete TV-Persönlichkeit Carmen Geiss, was viele User in den Kommentaren zuvor schon vermutet hatten: „Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz“, schrieb sie in einem Post, den Schumacher selbst wiederum mit Herzen zusammen in seiner Story teilte.