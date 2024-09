DTM: Das Ende einer Ära, die einen kuriosen Skandal hatte

Mattias Ekström beendet seine Karriere nach 23 Jahren bei Audi. Der Werksfahrer weist in seiner Karriere zahlreiche Titel auf und galt über Jahre als das Aushängeschild. Auch einen Skandal prägte er.

Mattias Ekström beendet seine Karriere nach 23 Jahren bei Audi. Der Werksfahrer weist in seiner Karriere zahlreiche Titel auf und galt über Jahre als das Aushängeschild. Auch einen Skandal prägte er.

Eine Ära im Motorsport ist beendet! Nach 23 Jahren hat sich Mattias Ekström bei Audi endgültig verabschiedet. Der Schwede feierte in seiner Karriere zahlreiche Erfolge, vor allem in der DTM.

Ekström ein großes Vorbild

Und weiter: „Mit diesen Eigenschaften und seiner Serie an Erfolgen ist er ein großes Vorbild für viele internationale Talente im Motorsport. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“

Ekström: kurioser Skandal resultierte in Disqualifikation!

Für einen kleinen Skandal sorgte Ekström 2013. Damals gewann er das Rennen auf dem Norisring - eine Aktion seines Vaters im Nachgang sorgte aber für eine Qualifikation. Ekströms Vater kippte seinem Sohn vor dem offiziellen Wiegen den Inhalt einer Wasserflasche in den Rennanzug. Daraufhin wurde der Rennfahrer disqualifiziert, da er gegen die Parc-Ferme-Regeln verstoßen hatte.

Auf seine Zeit bei Audi blickt Ekström glücklich zurück: „Für Audi an den Start zu gehen, war für mich die Erfüllung eines Kindheitstraums. Die mehr als zwei Jahrzehnte mit den vier Ringen auf dem Auto verbinde ich mit vielen tollen Erinnerungen. Ich hatte die Chance, mir meine Träume zu erfüllen, wie in der DTM zu fahren, Rennen und Titel zu gewinnen und Rennautos zu entwickeln. Den Gewinn des DTM-Titels im Jahr 2004 werde ich immer in Erinnerung behalten.“