Stromausfall stoppt 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Kuriose Szenen auf dem Nürburgring! Auf der legendären Strecke findet am Wochenende das 24-Stunden-Rennen statt. Dies musste am Samstag aber für über zwei Stunden unterbrochen werden.

Gegen 17.30 Uhr wurde plötzlich alles schwarz, denn es gab einen Stromausfall. Auf den Bildschirmen in der Boxengasse war nichts mehr zu sehen, die Kommunikation mit der Rennleitung war unterbrochen und auch die Zapfsäulen waren betroffen.

Rennleiter gibt Erklärung ab

Kurz nach dem Bemerken der Störung wurden alle Fahrer in die Boxengasse gewunken und das Rennen unterbrochen.

„Wir haben teilweise am Gelände Stromausfall. Die ganzen Tankstellen sind außer Betrieb - so können wir das Rennen nicht weiterführen. Die Nürburgring GMBH sucht jetzt nach dem Fehler“, erklärte Rennleiter Walter Hornung in einem Statement.