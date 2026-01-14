Newsticker
Rallye Dakar: Al-Attiyah auf Kurs - Serradori holt Tagessieg

Bei der zehnten Etappe der Dakar erlebte die Rallye ihren zehnten Sieger.
Wieder ganz vorne: Nasser Al-Attiyah
SID
Der fünfmalige Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah (Dacia) aus Katar steuert wieder auf seinen nächsten Triumph bei der Rallye Dakar zu - das stete Wechselspiel bei den Tagessiegern setzte sich aber auch am Mittwoch fort.

Routinier Mathieu Serradori gewann den zweiten Teil der Marathon-Etappe über 421 km aus dem provisorischen Biwak ins saudische Bischa, für den Franzosen im Fahrzeug des südafrikanischen Herstellers Century war es der zweite Tagessieg bei der wichtigsten Offroad-Rallye der Welt. Seinen ersten hatte er bei der Ausgabe 2020 gefeiert.

Rallye Dakar: Zehn unterschiedliche Tagessieger

Bei der nun zehnten Etappe der diesjährigen Dakar erlebte die Rallye ihren zehnten Tagessieger. Serradori setzte sich mit 6:12 Minuten Vorsprung auf Al-Attiyah durch, dem dieses Ergebnis zur Rückkehr an die Spitze des Gesamtklassements genügte.

Die beiden Spanier Nani Roma und Carlos Sainz senior (beide Ford), zuvor Al-Attiyahs härteste Konkurrenten, fielen zurück: Roma verlor gut 20 Minuten, für Sainz waren es auch aufgrund einer Zeitstrafe gar 45 Minuten.

In der Gesamtwertung hat Al-Attiyah nun 12 Minuten Vorsprung auf den Südafrikaner Henk Lategan (Toyota), 12:50 Minuten sind es auf Roma. Bis zur Entscheidung am Samstag sind noch drei Etappen mit mehr als 750 gewerteten Kilometern zu absolvieren.

