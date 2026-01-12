Rallye Dakar: Außenseiter Variawa überrascht - Ekström holt auf

SID 12.01.2026 • 14:02 Uhr Während der 21 Jahre alte Südafrikaner einen Coup schafft, wird es an der Spitze immer enger.

Der südafrikanische Jungstar Saood Variawa hat überraschend die achte Etappe der Rallye Dakar gewonnen. Der Toyota-Pilot setzte sich vor seinem Landsmann Henk Lategan durch und lieferte dabei eine starke Aufholjagd. Als 382 der nötigen 483 Kilometern absolviert waren, stand Variawa noch auf Rang sechs - den Sieg holte der 21-Jährige letztlich in 4:20:35 Stunden, mit drei Sekunden Vorsprung auf Lategan (Toyota).

Die Gesamtführung hat weiterhin Ex-Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Katar Dacia) inne mit einer Gesamtzeit von 32:32:06 Stunden. Sein erster Verfolger, der frühere DTM-Champion Mattias Ekström, machte nach seinem Sieg auf der siebten Etappe am Vortag aber weiteren Boden gut. Sein Rückstand beträgt nach dem dritten Platz auf der Etappe noch 4:00 Minuten. Al-Attiyah belegte bei der Schleife rund um Wadi Ad-Dawasir Platz fünf.