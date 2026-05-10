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IndyCar: Schumacher zahlt weiter Lehrgeld

Schumacher zahlt weiter Lehrgeld

Mick Schumacher erleidet in der IndyCar Series den nächsten Rückschlag. Der frühere Formel-1-Pilot bekommt in Indianapolis nach einer Kollision eine Strafe und fällt zurück.
Mick Schumacher verfolgt Marcus Ericsson
Mick Schumacher verfolgt Marcus Ericsson
© AFP/GETTYIMAGES/SID/MEG OLIPHANT
SID
Mick Schumacher erleidet in der IndyCar Series den nächsten Rückschlag. Der frühere Formel-1-Pilot bekommt in Indianapolis nach einer Kollision eine Strafe und fällt zurück.

Mick Schumacher hat die Chance auf sein bislang bestes Resultat in der IndyCar Series durch ein zu riskantes Manöver in der Schlussphase des Rennens in Indianapolis leichtfertig vergeben.

Der frühere Formel-1-Pilot lag auf der Grand-Prix-Strecke, wo sein Vater Michael einst vier Siege in der Königsklasse des Motorsports gefeiert hatte, kurz vor dem Ziel auf Platz zwölf. Die Durchfahrtsstrafe nach einer Kollision mit Santino Ferrucci (Foyt Chevrolet) warf ihn aber auf Platz 20 zurück.

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IndyCar: Schumacher noch nicht besser als Platz 17

Mick Schumacher (RLL Honda) sammelt in seiner Rookie-Saison weiter Lehrgeld, besser als Platz 17 war der 27-Jährige bislang nie. Den Sieg in Indianapolis, dem sechsten Rennen der Saison, sicherte sich der Däne Christian Lundgaard (McLaren Chevrolet). Weiter geht es mit den legendären Indy 500 am 24. Mai, in der kommenden Woche stehen allerdings bereits die ersten Trainingsläufe an.

Schumacher ist nach seinen Engagements in der Formel 1 sowie zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) der erste IndyCar-Pilot aus Deutschland seit 21 Jahren. Letzter Deutscher in der Serie vor ihm war 2005 Timo Glock.

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