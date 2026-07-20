IndyCar: Schumacher erstmals in den Top 10

SID 20.07.2026 • 23:52 Uhr Der frühere Formel-1-Pilot feiert sein mit Abstand bestes Saisonergebnis im IndyCar.

Mick Schumacher ist in der IndyCar Series erstmals in die Top 10 gefahren. Der frühere Formel-1-Pilot kam bei der wegen heftiger Regenschauer auf Montag verschobenen zwölften Station in Nashville/Tennessee auf Rang acht. Sein bestes Saisonergebnis war zuvor der 16. Platz vor rund anderthalb Monaten auf dem Oval in Madison/Illinois gewesen.

In der Gesamtwertung verbesserte sich Schumacher, der sich im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Startplatz 16 vorarbeitete, geringfügig von Rang 25 auf 24. Der Sieg in Nashville ging an den spanischen Titelverteidiger und Spitzenreiter Alex Palou (Chip Ganassi Racing) vor dem Amerikaner Josef Newgarden (Penske). Weiter geht es am 9. August in Portland/Oregon.