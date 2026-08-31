IndyCar: Schumacher verpasst zweimal knapp die Top Ten

SID 31.08.2026 • 06:38 Uhr Bei den beiden Rennen in Milwaukee gelingen dem 27-Jährigen sein dritt- und viertbestes Saisonergebnis. Alex Palou wird vorzeitig erneut Gesamtsieger.

Mick Schumacher hat in der IndyCar-Serie zwei stabile Rennen abgeliefert und die Top Ten erneut nur knapp verpasst. Der Rookie holte in beiden Rennen auf der Milwaukee Mile im US-Bundesstaat Wisconsin den 13. und den zwölften Platz. Dem souveränen Spitzenreiter Alex Palou (Chip Ganassi) aus Spanien reichten beim Doppelsieg des Mexikaners Pato O’Ward (Arrow McLaren) ein fünfter und ein zehnter Platz zur erfolgreichen und vorzeitigen Titelverteidigung. Er gewann die Gesamtwertung zum vierten Mal in Serie und zum fünften Mal insgesamt.

Schumacher war im ersten Rennen von Rang vier gestartet und hielt sich zunächst in der Spitzengruppe. In den Boxenstopp-Phasen verlor der Deutsche einige Positionen, hielt in seinem Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) aber bis zuletzt den Anschluss an die Top Ten. Ins zweite Rennen über 250 Runden auf dem Oval in Milwaukee war der 27-Jährige von Position 13 aus gestartet.

Schumacher war zu Saisonbeginn in die nordamerikanische Rennserie eingestiegen und tat sich zunächst meist schwer, kommt mittlerweile aber deutlich besser zurecht. Mitte Juli überzeugte er in Nashville als Achter, sein bislang bestes Ergebnis, zuletzt wurde er auf dem Stadtkurs in Washington zudem Elfter. Am Sonntag gelangen ihm nun sein dritt- und viertbestes Ergebnis.