LIVE im TV bei SPORT1: Der Auftakt beim ADAC GT Masters

Die lange Winterpause hat endlich ein Ende: Am kommenden Wochenende startet die ADAC GT Masters in der Motorsport Arena Oschersleben ins Renn-Jahr 2024.

Am Samstag und Sonntag steht jeweils ein Wertungslauf um 15:15 Uhr an. SPORT1 überträgt an beiden Tagen jeweils live ab 15 Uhr mit Moderatorin Anna Dollak und Kommentator Peter Kohl.

Da Ferrari und Aston Martin in diesem Jahr ihr Comeback in der GT-Serie feiern, sind mit Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche insgesamt sieben Hersteller am Start.

Sechs Rennwochenende der ADAC GT Masters

Der Kalender des ADAC GT Masters umfasst in diesem Jahr von April bis Oktober insgesamt sechs Rennwochenenden in Deutschland, Belgien der Niederlande und Österreich. Jeweils am Samstag und Sonntag steht dabei ein einstündiges Sprintrennen mit Fahrerwechsel auf dem Programm.

Startschuss für die Liga der Sportwagen ist vom 26. bis zum 28. April in Oschersleben - eine von vier Stationen, die zusammen mit der DTM absolviert werden. Weiter geht es dann vom 7. bis 9. Juni im niederländischen Zandvoort.