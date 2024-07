ADAC GT Masters LIVE im TV & Stream: Rennaction auf dem Nürburgring

Die laufende Saison des ADAC GT Masters wird am kommenden Wochenende in Deutschland fortgesetzt. Die Teams finden sich auf der legendären Rennstrecke des Nürburgrings ein, um die nächsten beiden Rennen auszutragen.

Am Samstag, 13. Juli (15 Uhr) und Sonntag, 14. Juli (15.10 Uhr) steigt jeweils ein Lauf der Meisterschaft. Am Freitag finden bereits zwei Trainingssessions statt.

Schumacher will Punkte gutmachen

Beide Teams machten damit in der Fahrerwertung Punkte gut. Während Köhler und Oosten mit je 77 Zählern auf Rang zwei geführt werden, rangieren Schumacher und Owega mit je 42 Zählern an achter Stelle.

Die Gejagten sind derzeit Tom Kalender und Elias Seppänen. Das Mercedes-Gespann weist jeweils 84 Punkte auf. Doch an den verbleibenden vier Rennwochenenden kann und wird sich noch viel ändern.

SPORT1 zeigt alle Rennen des ADAC GT Masters LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM. Am Nürburgring führt Moderator Constantin Eckner durch das Programm, Peter Kohl ist als Kommentator im Einsatz. Übertragungsstart ist am Samstag um 14.45 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr.