Souveräner Mercedes-Sieg am Lausitzring

Was für ein Ausrufezeichen beim zweiten Lauf der ADAC GT4 Germany auf dem Lausitzring. Marc de Fulgencio und Denis Bulatov im Mercedes des Teams BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport deklassieren bei ihrem souveränen Sieg die Konkurrenz.

Gerade de Fulgenico fuhr in der zweiten Rennhälfte, als er von seinem Partner übernommen hatte, in seiner eigenen Liga und baute seine Vorsprung Stück für Stück aus. Knapp 15 Minuten vor dem Rennende hatte er bereits über 16 Sekunden Vorsprung, in der ADAC GT4 Germany ungewohnte Welten. Am Ende waren es sogar über 20 Sekunden.