DTM: Gerhard Berger kritisiert Mercedes und Audi

„AF Corse hat die Teammeisterschaft verdient gewonnen, genauso wie Mercedes den Herstellertitel. Wenn einem aber im letzten Rennen auf diese Art und Weise die Titelchancen genommen werden, kann man sicher verstehen, dass sich die Freude bei Ferrari in Grenzen hält. Das Team bzw. die beiden Fahrer Lawson und Cassidy hätten verschiedene Möglichkeiten gehabt, den Rennverlauf nach diesem Manöver noch zu beeinflussen, zum Beispiel auch mit der Provokation eines SafetyCar-Einsatzes. Das ist nicht passiert. Daher muss ich an dieser Stelle den Hut vor Ferrari und AF Corse ziehen: Sie haben gezeigt, was sportliche Fairness ausmacht.“