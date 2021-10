Sophia Flörschs Renningenieurin gibt Einblick in DTM - und spricht über Schumacher

Laura Müller: Ein Freund der Familie hat ein Formel-König- und Formel-4-Team gehabt, ich war als Kind also schon ein paar Mal an der Rennstrecke. Ich bin zudem groß geworden, als Michael Schumacher in der Formel 1 groß geworden ist. Ich habe also jedes Wochenende Formel 1 geschaut und davon geträumt, die erste Frau in der Formel 1 zu werden. Da es noch kein Wikipedia gab, konnte ich nicht nachschauen, dass es schon welche gab (lacht). Aber ich habe es nicht weiter verfolgt. Stattdessen habe ich Maschinenbau studiert, um in den Motorsport zu kommen. 2014 habe ich bei Phoenix in der DTM ein Praktikum gemacht. Ab da wusste ich, dass ich das machen will.