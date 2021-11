DTM: David Schumacher auf den Spuren seiner Familie

Vater Ralf fuhr von 2008 bis 2012 nach seiner Formel-1-Karriere 52 Rennen für Mercedes in der DTM, stand zweimal auf dem Podium und holte eine Poleposition. Und auch Cousin Mick kam schon in Berührung mit den Prototypen der jüngeren DTM-Vergangenheit: 2018 steuerte er den Mercedes-AMG C63 in einem Showrun.