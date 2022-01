DTM: René Rast feiert Comeback bei Abt-Audi

„Wir haben früh begonnen, unsere Fühler in Richtung René auszustrecken“, sagt Teamchef Thomas Biermaier. „Aus der DTM kennen wir seine Stärken als Gegner. In der Formel E haben wir ihn in der vergangenen Saison noch besser kennen und schätzen gelernt. Wir sind seinem Management um Dennis Rostek und Audi Sport extrem dankbar, dass es geklappt hat und wir 2022 mit einem echten Dream-Team in den Titelkampf gehen können.“ (Alles zur DTM)