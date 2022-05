DTM: Müller gewinnt zweites Rennen in Portimao - Schumacher führt kurz

David Schumacher (Bergheim/Mercedes), Sohn von Ex-DTM-Pilot Ralf Schumacher, führte das Rennen kurzzeitig vor Rallye-Rekordweltmeister und Gast-Fahrer Sebastien Loeb an. Am Ende kam der 20-Jährige nach dem 20. Platz am Samstag auf Rang 15 ins Ziel. Loeb vertrat im Ferrari den Neuseeländer Nick Cassidy, der am Wochenende bei der Formel E am Start ist - der Franzose wurde 18.