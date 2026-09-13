Dörr holt den zweiten Sieg

Der junge Deutsche feiert seinen zweiten Saisonsieg. Thomas Preining hat auch ohne Platz eins ein gelungenes Wochenende.

Ben Dörr im McLaren hat im zweiten DTM-Rennen auf dem Sachsenring seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 21-Jährige aus Lich setzte sich vor den Porsche-Piloten Thomas Preining (Österreich) und Ricardo Feller (Schweiz) durch. Dörr hatte in dieser Saison bereits am Lausitzring ein Rennen gewonnen, nachdem der Italiener Marco Mapelli disqualifiziert worden war.

Preining hat Titel im Visier

Preining avancierte zum Gewinner des Wochenendes – ohne einmal auf Platz eins zu fahren. Der DTM-Champion von 2023 übernahm mit den Plätzen drei und zwei die Führung in der Gesamtwertung. Vor dem Saisonfinale auf dem Hockenheimring (10./11. Oktober) liegt Preining zwölf Punkte vor Maro Engel im Mercedes und 25 Punkte vor Ex-Meister Marco Wittmann im BMW, der das Rennen am Samstag gewonnen hatte.

„Das fühlt sich wie zwei Siege an“, sagte Preining nach einem Rennen, das er als „sehr herausfordernd für alle“ beschrieb. Auf regennasser Strecke hatte Dörr früh die Führung übernommen, Polesetter Engel fiel zurück. Zweimal musste das Safety-Car ausrücken, beim zweiten Mal war Titelanwärter Engel beteiligt, der in der letzten Runde mit dem Südafrikaner Kelvin van der Linde (BMW) zusammenstieß.