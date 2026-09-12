Deutscher zurück im DTM-Titelkampf

Der DTM-Titelkampf wird immer spannender. Ex-Meister Marco Wittmann ist im Klassement nun ganz nah dran an den Führenden

Ex-Meister Marco Wittmann hat mit einem Sieg am Sachsenring den Titelkampf in der DTM verschärft. Der 36-Jährige im BMW setzte sich am Samstag vor dem Franzosen Jules Gounon (Mercedes) und Rivale Thomas Preining (Porsche) aus Österreich durch – und ist jetzt wieder mittendrin im Rennen um die Meisterschaft. Maroh Engel, der als Führender zur vorletzten Saisonstation gekommen war, wurde am Samstag Fünfter.

„Das war kein Verwaltungsrennen, das war jede Runde Vollgas“, sagte Wittmann: „Der Sachsenring war immer eine Strecke, die uns nicht gelegen hat. Jetzt mit der Pole Position und dem Sieg und voller Punktzahl hier rauszugehen, ist grandios. Es läuft ganz gut, so kann es gerne weitergehen.“

Preining im Klassement vorne

Im Klassement setzte sich Preining an die Spitze, mit 177 Punkten hat der Meister von 2023 sechs Zähler Vorsprung auf Engel. Wittmann liegt 14 Punkte hinter Preining, noch drei Rennen stehen in dieser Saison aus: Ein zweites am Sachsenring am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben), für das Regen angesagt ist, und anschließend das Final-Wochenende in Hockenheim (10./11. Oktober).

Am Samstag war Wittmann von der Pole Position und damit direkt vor Preining gestartet. Engel ging nur als Achter ins Rennen, arbeitete sich aber im Verlauf nach vorne.