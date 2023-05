DTM: Umsteiger Perera überrascht zum Auftakt

Umsteiger Franck Perera (Frankreich) hat zum Auftakt der DTM-Saison für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der 39 Jahre alte Lamborghini-Pilot, im Vorjahr lediglich Gaststarter beim Rennwochenende am Norisring, gewann in Oschersleben souverän von der Pole Position und distanzierte die etablierte Konkurrenz deutlich.

Auf der Straße gewann Heinemann im vergangenen Jahr den Titel in der Rahmenserie DTM-Trophy, nun ist er in der Hauptserie unterwegs. Das Podium komplettierte der Brite Jack Aitken im Ferrari.

Perera war in den vergangenen fünf Saisons im ADAC GT Masters gefahren, im vergangenen Jahr belegte er Rang fünf in der Gesamtwertung. Nachdem sich der ADAC im vergangenen Herbst die Markenrechte an der DTM gesichert hatte, wechselten viele Fahrer aus dem GT Masters in die traditionsreiche Serie.

Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) steigt in Oschersleben der zweite Saisonlauf. Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Rennen, das Finale steigt am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim.