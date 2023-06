DTM in Zandvoort: Van der Linde mit erstem Saison-Podium

Tim Heinemann (Fichtenberg/Porsche), der nach den beiden Auftaktrennen in Oschersleben Ende Mai überraschend als DTM-Spitzenreiter an die Nordsee gereist war, verpasste als 19. die Punkteränge und musste die Meisterschaftsführung an den Franzosen Franck Perera abgeben.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steigt auf dem Dünenkurs von Zandvoort der vierte Saisonlauf. Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Rennen, das Finale steigt am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim.