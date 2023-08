DTM: Bortolotti siegt beim Rast-Jubiläum - und übernimmt Gesamtführung

Dem dreimaligen Meister Rene Rast ist in seinem 100. DTM-Rennen der 25. Sieg verwehrt geblieben. Der BMW-Pilot aus Minden, der nicht nur in seinen Meisterjahren 2017, 2019 und 2020 der DTM den Stempel aufgedrückt hat, wurde am Sonntag auf dem Lausitzring beim Sieg von Mirko Bortolotti im Lamborghini lediglich Zehnter.

Der Italiener Bortolotti, am Samstag beim Sieg des Briten Jack Aitken (Ferrari) bereits Zweiter, übernahm mit seinem zweiten Saisonerfolg nach zehn Rennen auch die Führung in der Meisterschaft von Thomas Preining.

Weiter geht es in der GT3-Serie am 9. und 10. September auf dem Sachsenring. Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Rennen, das Finale steigt am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim.