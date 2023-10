DTM: Legendäre Partnerschaft wiederbelebt

Danach folgten jedoch noch zwei Überraschungen. Das Team geht im nächsten Jahr wieder mit Audi an den Start - genauer gesagt einem Audi R8 LMS GT3. Zudem bekommen die Abt-Boliden wieder eine ikonische Lackierung: Red Bull kehrt als Hauptsponsor zurück. Die Partnerschaft zwischen Abt und dem Getränkekonzern erwies sich in der Vergangenheit als äußerst erfolgreich.

DTM: Abt bleibt Audi treu

Auch der Verbleib bei Audi ist zumindest eine kleine Überraschung. Der Konzern aus Ingolstadt, der zur Saison 2026 in die Formel 1 einsteigen will, baut sein Engagement in anderen Rennserien ab, was durchaus für Kritik sorgte. Der Audi-Fahrerkader, zu dem aktuell noch Feller gehört, wird reduziert, zudem wird das Kundensport-Programm drastisch zurückgefahren.