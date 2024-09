DTM: Titel-Dreikampf in Spielberg

Neun unterschiedliche Sieger gab es in den zwölf absolvierten Läufen, der formstärkste Fahrer im gesamten Feld ist aber Engel. Der 39-Jährige verbuchte als einziger Fahrer bereits sechs Podiumsplätze und holte 83 Punkte aus den vergangenen fünf Läufen. Van der Linde allerdings schaut noch vor allem auf Bortolotti. "Es ist ein sehr spezielles Duell, das Mirko Bortolotti und mich gerade beide auf das nächste Level pusht. Wir versuchen, an jedem Wochenende das Maximum aus unserem Paket herauszuholen. Wenn das funktioniert, gibt es dir ein ganz spezielles Gefühl", sagte der Audi-Pilot.

Heiß her geht es vor den Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr/ProSieben)auch hinter dem Top-Trio: Nur sechs Punkte trennen den Viertplatzierten Jack Aitken (Großbritannien, 120 Punkte) im Ferrari von Luca Stolz (Brachbach, 114 Punkte) im Mercedes auf dem achten Tabellenrang. Zwischen den beiden liegen Titelverteidiger Thomas Preining (Österreich), Sheldon van der Linde (Südafrika) und der dreimalige Champion Rene Rast (Monden). Ein sehr erfolgreiches Wochenende könnte auch noch einen Fahrer des Verfolger-Quintetts in den Titelkampf katapultieren für das Meisterschaftsfinale in Hockenheim am 19. und 20. Oktober.