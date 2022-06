Motorsport: Ex-DTM-Champion Timo Scheider startet in Extreme E

„Es ist ein besonderer Moment, als Rennfahrer in die Serie einzusteigen“, sagt der ehemalige DTM-Star. „Eigentlich sollte ich den Streckentest mit dem üblichen Testauto absolvieren, aber jetzt werde ich als Rennfahrer nach Sardinien reisen. Ich freue mich riesig darauf, da rauszugehen und zu zeigen, wozu wir fähig sind. Tamara und ich passen von der Leistung her sehr gut zusammen. Ich denke, wir werden in Sardinien eine gute Show abliefern.“