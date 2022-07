Extreme E: So inspiriert Nico Rosberg sein Team

Der viermalige Rallycross-Weltmeister Kristoffersson ist von Anfang an dabei, Ahlin-Kottulinsky seit 2022. In der Debüt-Saison der Extreme E fuhr sie für Buttons Team. „Beide ergänzen sich gut, Johan unterstützt sie, und sie will viel lernen, kann gut Rennen fahren. Und Johan ist gigantisch, er zaubert, wenn es darauf ankommt“, schwärmt Liimatainen.