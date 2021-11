"Finanzelle Gründe": Zendeli beendet Formel-2-Saison vorzeitig

„Ich habe traurige Nachrichten: Ich steige vorzeitig aus“, schrieb der Bochumer am Mittwoch bei Instagram und begründete: „Ich werde aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sein, in der Formel 2 weiterzumachen. Die Pandemie hat mein ohnehin schon sehr knappes Budget noch weiter reduziert.“