Formel 2: Oscar Piastri holt Titel und wird Nachfolger von Mick Schumacher

Am Sonntag hat Piastri im Hauptrennen von der Pole Position die Chance, die Saison positiv abzuschließen. Die Siege am Samstag gingen an Jehan Daruvala (Indien/Carlin) und Zhou Guanyu (UNI-Virtuosi), der im kommenden Jahr für Alfa Romeo als erster Chinese in der Formel 1 startet.