Nach rassistischer Entgleisung und Entlassung durch Red Bull: Vips behält Formel-2-Cockpit

„Hitech GP beschäftigt eine integrative Belegschaft und hat nie Rassismus oder beleidigendes Verhalten in irgendeiner Form geduldet“, erklärte das Team und warf eine Frage auf: „Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der niemand einen Fehler machen, sich dann aufrichtig entschuldigen, die Chance zur Wiedergutmachung erhalten und daraus lernen kann - was sagt das über die Gesellschaft aus?“