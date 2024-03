Formel-1-Star der Zukunft? "Wunderkind" setzt erste Duftmarke

Unter großem Interesse der internationalen Rennsport-Szene hat das italienische „Wunderkind“ Andrea Kimi Antonelli an seinem Debüt-Wochenende in der Formel 2 den ersten Punkt eingefahren.

Der 17 Jahre alte Mercedes-Junior belegte im Hauptrennen von Bahrain am Samstag den zehnten Platz. Gestartet war Antonelli von Rang 17, der Prema-Pilot profitierte in der Folge auch von einigen Ausfällen der Konkurrenz.

Im Sprint am Freitag war er als 14. noch leer ausgegangen. Der Sieg ging in beiden Rennen an Rodin-Pilot Zane Maloney aus Barbados, der 20 Jahre alte Sauber-Junior war schon im vergangenen Jahr Stammpilot in der Formel 2. Deutsche sind in dieser Saison nicht am Start.