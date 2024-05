Formel 2: Colapinto entreißt Aron den Sieg, großer Crash beim Rennstart

Dank eines starken Überholmanövers in der Schlussrunde hat der Argentinier Franco Colapinto (MP Motorsport) das Sprintrennen der Formel 2 in Imola gewonnen und seinen ersten Sieg überhaupt in der höchsten Nachwuchsklasse gefeiert. Am Samstag entriss Colapinto dem Esten Paul Aron (Hitech) den bereits sicher geglaubten ersten Platz, Zane Maloney (Barbados/Rodlin Motorsport) wurde Dritter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Oliver Bearman, der am Freitag noch das erste freie Training in der Formel 1 für Haas gefahren war, belegte im Prema-Rennwagen den fünften Platz. Der Brite hat bereits ein Rennen in der Königsklasse absolviert: Als Vertreter von Carlos Sainz bei Ferrari beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Sein Teamkollege, Mercedes-Junior Kimi Antonelli, fuhr nur auf Rang elf und blieb so ohne Punkte.