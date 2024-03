Der nächste Superstar der Formel 1?

Ferrari-Kollege Leclerc singt Lobeshymne

Allein: Im Ferrari wird er wohl so schnell nicht mehr sitzen. Carlos Sainz, den der Engländer wegen einer Blinddarm-OP ersetzte, war am Sonntag nach seiner Blitz-OP schon wieder in der Ferrari-Box. Sein Ziel: das Comeback in 14 Tagen beim Grand-Prix von Australien.