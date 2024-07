Formel 2: Keine Punkte! Nächste Enttäuschung für Supertalent

Im neunten Sprintrennen der Saison setzte sich in Ungarn zu Beginn Mercedes-Nachwuchspilot und Supertalent Andrea Kimi Antonelli im Prema an die Spitze. Seine weichen Reifen hielten allerdings nicht lange genug, Antonelli musste in die Box. Anschließend wurde der Italiener nur 15. Teamkollege Oliver Bearman (Großbritannien) - der ab 2025 für Haas in der Formel 1 fahren wird - startete von Platz 14 und verpasste auf Rang elf die Top 10 knapp.