Formel 2: Goethe auch 2026 für MP Motorsport

Der deutsch-dänische Motorsportler Oliver Goethe wird eine weitere Saison in der Formel 2 absolvieren. Dies teilte das Team MP Motorsport am Donnerstag mit. Für Goethe wird es die zweite volle Saison, er war während des Jahres 2024 aus der Formel 3 aufgestiegen.

„Ich bin sehr froh, bei dem Team zu bleiben, es ist mein zweites Zuhause geworden“, sagte der 21-Jährige: „Mein Plan ist es, mein im Laufe des Jahres erworbenes Wissen optimal zu nutzen und gemeinsam mit dem erfahrenen Ingenieurteam von MP darauf aufzubauen. Zunächst möchte ich dieser Saison den bestmöglichen Abschluss verleihen, und dann geht es mit voller Kraft Richtung 2026.“

Die Formel 2 absolviert an diesem Wochenende in Abu Dhabi ihr Finale, der Italiener Leonardo Fornaroli hat den Meistertitel bereits sicher. Goethe belegt derzeit den 17. Platz.

