Formel 2: Goethe Fünfter im Sprint - Sieg für Lindblad

Der Deutsch-Däne überzeugt in Abu Dhabi und fährt in die Punkte.

Der deutsch-dänische Motorsportler Oliver Goethe hat im letzten Sprintrennen des Jahres in der Formel 2 die Punkteränge erreicht. Beim Sieg des Engländers Arvid Lindblad, der in der nächsten Saison in der Königsklasse für die Racing Bulls an den Start gehen wird, belegte der 21-Jährige am Samstag den fünften Platz.

Erst am Donnerstag hatte sein Team MP Motorsport mitgeteilt, dass Goethe im nächsten Jahr seine zweite volle Saison in der Formel 2 bestreiten wird. „Ich bin sehr froh, bei dem Team zu bleiben, es ist mein zweites Zuhause geworden“, sagte Goethe, der in der WM-Wertung auf Rang 15 liegt: „Mein Plan ist es, mein im Laufe des Jahres erworbenes Wissen optimal zu nutzen und gemeinsam mit dem erfahrenen Ingenieurteam von MP darauf aufzubauen.“