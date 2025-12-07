Formel 2: Goethe stark beim Finale

SID 07.12.2025 • 12:28 Uhr Der deutsch-dänische Rookie holt in Abu Dhabi so viele Punkte wie nie in dieser Saison.

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat beim Saisonfinale der Formel 2 das mit Abstand stärkste Wochenende seines Rookie-Jahres hingelegt.

Der 21-Jährige belegte am Sonntag im Hauptrennen den fünften Rang, diesen hatte er am Samstag auch schon im Sprint erreicht. Goethe holte in seiner ersten vollen Saison im Unterbau der Formel 1 damit in 7 der insgesamt 27 Rennen Punkte, er schließt das Jahr auf Gesamtrang 15 ab. Der Formel-2-Titel war schon vor dem Saisonfinale an den Italiener Leonardo Fornaroli (Invicta) vergeben.

Red-Bull-Junior Goethe stark in der Formel 2

Red-Bull-Junior Goethe nahm mit den guten Ergebnissen zum Abschluss Schwung für das kommende Jahr auf. Erst am Donnerstag hatte sein Team MP Motorsport mitgeteilt, dass er im nächsten Jahr seine zweite volle Saison in der Formel 2 bestreiten wird.

„Ich bin sehr froh, bei dem Team zu bleiben, es ist mein zweites Zuhause geworden“, sagte Goethe: „Mein Plan ist es, mein im Laufe des Jahres erworbenes Wissen optimal zu nutzen und gemeinsam mit dem erfahrenen Ingenieurteam von MP darauf aufzubauen.“

Verbindungen in die Formel 1

Der Sieg im Hauptrennen ging an Joshua Dürksen (Paraguay/AIX). Die Top-Piloten hatten am Sonntag nichts mit dem Kampf um die vorderen Plätze zu tun, damit tat sich auch bei den Verfolgern in der Meisterschaft nichts mehr.