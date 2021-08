Formel 3: David Schumacher verpasst die Punkte knapp

Die Mini-Serie von Rennfahrer David Schumacher ist zum Auftakt des Formel-3-Wochenendes in Spa gerissen. Der 19 Jahre alte Trident-Pilot wurde auf der verregneten Strecke in Belgien am Samstagvormittag Elfter und verpasste die Punkteränge damit haarscharf. Zuletzt hatte Schumacher dreimal in Folge Zähler eingefahren.