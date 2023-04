Formel 3: Flörsch und Goethe in Melbourne ohne Punkte

Rennfahrerin Sophia Flörsch muss bei ihrem Comeback in der Formel 3 weiter auf die ersten Punkte warten. Die 22-jährige Münchnerin belegte am Samstag im Sprintrennen in Melbourne im PHM den 19. Platz.

Oliver Goethe (Trident), beim Saisonauftakt in Bahrain noch Zweiter im Hauptrennen, schied nach einer Kollision aus. Der in London geborene und in Monaco lebende Deutsch-Däne, der mit Johann Wolfgang von Goethe über einen Onkel des deutschen Dichterfürsten (1749-1832) verwandt ist, ist aber weiter starker Dritter in der Meisterschaft. Den Sieg im Sprint sicherte sich der Argentinier Franco Colapinto (MP Motorsport).