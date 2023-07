Formel 3: Starke Flörsch fährt in die Punkte

Rennfahrerin Sophia Flörsch ist nach einer starken Vorstellung als erste Frau in der Formel 3 in die Punkteränge gefahren. Die Münchnerin belegte am Sonntag im Hauptrennen im belgischen Spa den siebten Platz und holte damit das mit Abstand beste Ergebnis ihrer Formel-3-Karriere. Flörsch hatte sich bereits Anfang Juli in Österreich über Punkte gefreut, dort wurde sie aber nachträglich disqualifiziert.