Formel 3: Deutsches Motorsport-Juwel trumpft auf

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz hat ein beeindruckendes Debüt-Wochenende in der Formel 3 gegeben. Der 19-Jährige vom Team MP Motorsport fuhr im Hauptrennen von Bahrain am Samstag auf den dritten Platz, schon im Sprint am Freitag hatte er als Fünfter gepunktet. Tramnitz ist seit dem vergangenen Jahr Mitglied in Red Bulls Juniorkader.