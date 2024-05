Warum sich der BVB gegen PSG für die Champions League qualifizieren kann

Für Borussia Dortmund geht es am Abend gegen Paris Saint-Germain (ab 21 Uhr im LIVETICKER) hauptsächlich um eine gute Ausgangsposition für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League. Gleichzeitig aber hat der BVB auch die Chance, die Teilnahme an der kommenden Saison der Königsklasse zu sichern.