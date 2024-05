Formel 3: Erfolg für deutschen Renn-Nachwuchs - Goethe und Tramnitz auf dem Podium

Das Hamburger Motorsporttalent Tim Tramnitz hat seinen ersten Sieg in der Formel 3 erneut knapp verpasst. Beim Sprintrennen in Imola belegte der 19-Jährige, der für das niederländische Team MP Motorsport startet, den dritten Platz, er musste sich dem mexikanischen Sieger Noel Leon und dem dänisch-deutschen Rennfahrer Oliver Goethe (Campos) geschlagen geben.

Für Tramnitz war es der zweite dritte Platz in der Formel 3, mit dem er sich für ein durchwachsenes Wochenende in Australien rehabilierte. Beim zweiten Rennwochenende im März in Melbourne war er sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen ohne Punkte geblieben.

Nun knüpfte der Hamburger, Vizemeister der ADAC Formel 4 im Jahr 2021, an den guten Saisonstart in Bahrain an, als er auf Anhieb vorne mitfuhr. In einem Rennen mit mehreren Safety-Car-Phasen und wenig freier Fahrt war Tramnitz zunächst Zweiter, dann musste er Goethe aber passieren lassen.

Die Münchnerin Sophia Flörsch (Van Amersfoort Racing) verpasste als 15. die Punkte.

